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Скотленд-Ярд подтвердил задержание шпионившего на Россию британца

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Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Скотленд-Ярд подтвердил задержание в Германии британца, шпионившего на Россию. Об этом говорится на сайте ведомства.

Речь идет о 57-летнем гражданине Великобритании, чья личность не раскрывается. Его подозревают в совершении преступлений, связанных с участием в действиях агента разведки.

Скотленд-Ярд отметил, что ведущая роль в расследовании этого дела остается за властями Германии. При этом британские правоохранители оказывают им необходимое содействие.

11 августа Генеральная прокуратора Германии сообщила, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции задержали британца по имени Дэвид С. в Потсдаме. В его доме и на рабочем месте — британском посольстве в Берлине — были произведены обыски. По мнению германских властей, Дэвид работает на российские спецслужбы.

Посольство России в Германии не располагает сведениями о задержании британского подданного, подозреваемого в работе на российскую разведку.

Предыстория: Британца задержали по подозрению в шпионаже на Россию
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