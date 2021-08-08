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Осужденного за шпионаж в России американца выпустили из штрафного изолятора

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Пол Уилан
Пол Уилан
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Осужденного за шпионаж американца Пола Уилана (Paul Whelan) освободили из ШИЗО (штрафного изолятора) в российской колонии, об этом рассказала сторона защиты со ссылкой на брата американца, пишет «Интерфакс». .

Как отметила адвокат Ольга Карлова, на связь с юристами вышел родственник осужденного. «Брат Уилана Дэвид написал, что Пола освободили в пятницу из ШИЗО. Он уже в субботу звонил родителям»,— отметила она. Американец просил дать возможность пообщаться с адвокатами, но пока ему такой шанс не предоставили.

15 июня сообщалось, что осужденный в России за шпионаж гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии Пол Уилан обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть его домой «к семье и собаке Флоре».

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. У него нашли флешку с данными, составляющими государственную тайну. Защита настаивала, что на ней были его личные сведения об отдыхе в России в прошлые визиты. 4 августа 2020 года вступил в законную силу приговор Мосгорсуда, который назначил Уилану 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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