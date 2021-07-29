Осужденного за шпионаж американца Уилана поместили в штрафной изолятор

Осужденного за шпионаж американца Пола Уилана поместили в штрафной изолятор за нарушение режима. Об этом в четверг, 29 июля, со ссылкой на его адвоката сообщает «Коммерсантъ».

По словам защитника, от брата осужденного Дэвида стало известно, что Пола поместили в карцер за незначительное нарушение, однако американец не смог пояснить, за какое точно действие было это сделано. Адвокат Ольга Карлова пыталась связаться с Уиланом по телефону, но ей отказали в общении. Защитник направила запрос на электронную почту колонии в Мордовии, где содержится осужденный.

15 июня сообщалось, что осужденный в России за шпионаж гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии Пол Уилан обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть его домой «к семье и собаке Флоре».

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. У него нашли флешку с данными, составляющими государственную тайну. Защита настаивала, что на ней были его личные сведения об отдыхе в России в прошлые визиты. 4 августа 2020 года вступил в законную силу приговор Мосгорсуда, который назначил Уилану 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.