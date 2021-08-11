Посольство России ответило на сообщения о задержании шпиона в Германии

Посольство России в Германии не располагает сведениями о задержании британского подданного, подозреваемого в работе на российскую разведку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в посольстве России в ФРГ.

«Посольство России в ФРГ к настоящему времени не располагает какой-либо официальной информацией, полученной от германской стороны, по данному вопросу. Сообщения прессы посольство не комментирует», — говорится в ответе посольства.

Ранее Скотленд-Ярд подтвердил задержание в Германии британца, шпионившего на Россию. Британское Контртеррористическое командования Метрополитена и немецкие коллеги провели совместное расследование, в рамках которого выявили 57-летнего шпиона. Предполагается, что мужчина совершил преступления, связанные с участием в «разведывательной деятельности».