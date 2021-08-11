Британия отреагировала на арест госслужащего за работу на российскую разведку

Правительство Великобритании подтвердило факт ареста британского госслужащего в Германии по обвинению в работе на российскую спецслужбу. Об этом заявил представитель кабмина в заявлении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Он сообщил, что арест британского подданного произошел 10 августа. «Было бы неуместно давать дальнейшие комментарии, поскольку в настоящее время ведется полицейское расследование», — отмечается в заявлении.

В британском посольстве, где работал подозреваемый, на запросы «Ленты.ру» не отреагировали.

Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании в Потсдаме британского подданного Дэвида С. Сотрудники Федерального управления уголовной полиции провели обыски в его доме и на рабочем месте — британском посольстве в Берлине. По заявлению германских властей, задержанный работает на российские спецслужбы. Сообщается, что подозреваемый минимум один раз получил вознаграждение за передачу информации, связанной с его деятельностью в посольстве. Сумма не уточняется.

В Москве пока не отреагировали на эту информацию.