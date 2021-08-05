Директор российского музея рассказал о выносе бойцами ФСБ тысяч экспонатов

Директор Музея частных коллекций в Тюмени Гай Першинг рассказал о выносе бойцами ФСБ более 2,5 тысячи ценных экспонатов. Об этом пишет «Мегатюмень».

По его словам, в понедельник, 2 августа, в помещение нагрянули люди в камуфляжной форме с оружием и представились сотрудниками ФСБ. Они объявили о проведении спецоперации, изъяв музейные предметы. Директор музея отметил, что в спецоперации участвовал некий сотрудник Музейного комплекса имени Словцова.

«Сотрудник Музея имени Словцова, которая не представилась и мне не знакома, ходила вдоль витрин и говорила, "что им подходит, что ей нравится" и снимала экспонаты с витрин. В течении 9 часов эта вооруженная группа в масках сняла из витрин и вывезла в неизвестном направлении порядка 2,5 тысяч исторических экспонатов, "имеющих выдающееся историческое значение", как говорили. Далее — обыск у меня дома и допрос в Региональном управлении ФСБ (Советская, 40)», — рассказал Першинг.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Росгвардии по Тюменской области, в музее было обнаружено и изъято вооружение времен Второй мировой войны, в числе которых оказался неразорвавшийся шрапнельный артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров. Он был вывезен на полигон и уничтожен.

В отношении Першинга возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.15.1 «Незаконный оборот археологических предметов». По данным регионального управления ФСБ, владелец музея — участник незаконных раскопок, находки которых хранились в музее. Он принимал участие в продаже исторических ценностей и вооружения.

Ранее ФСБ задержала консула Эстонии Март Лятте с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера и обвинила в шпионаже. В МИД России подчеркнули, что доказательства против Лятте неопровержимы. В Эстонии заявили, что все обвинения в адрес дипломатического работника сфабрикованы и консул был задержан после рабочей встречи в Политехническом институте.