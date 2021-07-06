ФСБ по подозрению в шпионаже задержала в Санкт-Петербурге консула Эстонии

В Санкт-Петербурге по подозрению в шпионаже задержан консул Эстонии. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Март Лятте задержан с поличным при получении от россиянина материалов закрытого характера. В спецслужбе считают, что его действия квалифицируются как явно враждебные и несовместимые с дипломатическим статусом работника. К нему буду применены меры согласно нормам международного права.

Согласно международному праву, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий.

2 июля сообщалось, что Краснодарский краевой суд приговорил к восьми годам колонии Андрея Пикулу, задержанного ФСБ за шпионаж. 30-летний лейтенант запаса был завербован иностранной разведкой осенью 2018 года. По версии следствия, он занимался сбором информации, составляющей государственную тайну России.