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Задержанного ФСБ лейтенанта запаса приговорили к восьми годам за шпионаж

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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд приговорили к восьми годам колонии Андрея Пикулу, задержанного ФСБ за шпионаж. Об этом сообщается на сайте суда.

Установлено, что 30-летний лейтенант запаса был завербован иностранной разведкой осенью 2018 года. По версии следствия, он занимался сбором информации, составляющей государственную тайну России. Взамен ему обещали оформить регистрацию и помочь с решением бытовых вопросов во время его нахождения на территории иностранного государства.

Осенью 2019 года Пикула передал полученную информацию иностранцу, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

Подсудимый полностью признал свою вину. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание ниже низшего предела. Также Пикулу лишили воинского звания «лейтенант запаса».

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