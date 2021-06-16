Россиянина задержали в Латвии по делу о шпионаже

Гражданина России задержали в Латвии по делу о шпионаже, в рамках которого ранее арестовали депутата латвийского сейма Яниса Адамсонса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство LETA.

Арестовавший ранее Адамсонса суд Видземского предместья Риги принял решение о задержании ещё одного человека. Выяснилось, что он является гражданином РФ.

Ранее сообщалось, что суд арестовал парламентария по подозрению в шпионаже в пользу России.

10 июня сейм Латвии практически единогласно поддержал проведение обыска и задержание Адамсона. С просьбой о лишении его депутатского иммунитета обратилась генпрокуратура. По ее данным, парламентарий может быть причастен к передаче секретной информации в Россию.

Сам депутат отверг все обвинения и назвал уголовное дело контратакой мафиозных структур.