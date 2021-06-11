Латвийский депутат арестован по подозрению в шпионаже на Россию

Суд Видземского предместья Риги арестовал депутата латвийского сейма Яниса Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает ТАСС.

Заседание длилось около двух часов. Политика в зал и из зала суда сопровождали сотрудники Службы государственной безопасности. Адамсон и его адвокат отказались от комментариев. Решение в течение семи дней можно оспорить в Рижском окружном суде.

10 июня сейм Латвии практически единогласно поддержал проведение обыска и задержание депутата. С просьбой о лишении его депутатского иммунитета обратилась генпрокуратура. По ее данным, Адамсон может быть причастен в передаче секретной информации в Россию.

Сам депутат свою вину не признает. Он назвал уголовное дело «контратакой мафиозных структур».