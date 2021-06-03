В США чиновницу отправили в тюрьму за разглашение данных о России

Бывшая сотрудница минфина США отправится в тюрьму на шесть месяцев за разглашение СМИ данных о посольстве России в Вашингтоне и другой конфиденциальной информации, сообщает РИА Новости.

Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс (Natalie Mayflower Sours Edwards) приговорили к шести месяцам тюремного заключения в федеральной тюрьме за незаконное раскрытие отчетов о подозрительной активности и другой информации. При министерстве финансов она работала старшим советником в управлении по реализации законодательства в сфере финансовых преступлений.

Отмечается, что Саурс-Эдвардс передала информацию о посольстве России в США, о Марии Бутиной, Поле Манафорте и о компании Prevezon Alexander. В течение года (примерно с октября 2017 года и до октября 2018 года) чиновница предоставляла журналистам конфиденциальные текстовые документы и фотографии.

Так, в американских изданиях появлялись данные о финансировании российского посольства в Вашингтоне, при этом официальные претензии предъявлены не были. В МИД России заявляли, что подобные случаи неприемлемы.

Федеральный прокурор США в Нью-Йорке Одри Стросс подчеркнула, что Саурс-Эдвардс наказали за злоупотребление полномочиями. «Обвиняемая не оправдала доверия и преследовала собственные интересы, нарушила закон, и теперь за ее действия отправится в федеральную тюрьму», — заявила Стросс.

Ранее американца посадили на 15 лет за шпионаж на Россию. Служащий спецподразделения армии США «Зеленые береты» Питер Деббинс заявил, что стал жертвой российской разведки и опасался возмездия за свое признание в работе на Москву.