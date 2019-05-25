В США осудили моряка за попытку передать России «ядерные» секреты

Офицера Военно-морских сил (ВМС) США Стивена Келлога приговорили к трем годам лишения свободы после того, как он попытался передать секретную информацию журналисту с дальнейшей отправкой ее в Россию. Об этом сообщает Associated Press.

По замечанию ФБР, речь идет о попытке разглашения информации, касающейся американских военных кораблей с ядерными энергетическими установками. Согласно материалам дела, 26-летний Келлог контактировал с российским производителем атомных подводных лодок «Севмаш» в Северодвинске (Архангельская область) и писал туда электронные письма. Получал ли он ответы, не уточняется.

Материалы по теме Битва за Север Россия, США и Китай борются за Арктику. Она решит судьбу всего мира

Моряк признал свою вину и отметил, что может нарисовать и объяснить большинство систем ядерных силовых установок по памяти. «Он признал, что знал о том, что раскрытие информации может поставить под угрозу боеспособность военных кораблей с ядерной установкой и, следовательно, нанести ущерб Соединенным Штатам», — говорится в сообщении.

Также обвиняемый рассказал, что делал снимки, которые могли содержать секретные данные, и отправлял их своему отцу и бывшей девушке. Кроме того, по словам Келлога, он хранил некую информацию в собственной каюте, нарушая тем самым протокол. Своему соседу он признавался, что намерен оставить флот, переехать в Россию и стать «очередным Эдвардом Сноуденом», имея в виду бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ, который в 2013 году передал СМИ секретные данные об американских спецслужбах.

Материалы по теме И так сойдет Америка прекратила разработку сдерживающего Россию оружия

Власти раскрыли планы военнослужащего в августе прошлого года, после его ареста в аэропорту Сан-Диего (штат Калифорния) за хулиганство. Отмечается, что он приобрел билет в один конец и собирался встретиться в Нью-Йорке со своим школьным другом, журналистом, и рассказать ему «большую историю».

Несмотря на то, что Келлог признал себя виновным по двум пунктам обвинения, его адвокаты настаивают на том, что он не шпион и имеет проблемы с алкоголем, а также, возможно, страдает от депрессии.

Келлог служил в ВМС США с 2014 года, был помощником атомного электрика, у него был доступ к секретной информации, касающейся возможностей, эксплуатации и технического обслуживания ядерных силовых установок флота. Он служил на борту авианосца Карл Винсон с 2016-го по 2018 год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!