Гражданку США задержали в Мексике с госсекретами и похищенным ребенком

Гражданку США задержали в мексиканском отеле с документами, на которых был гриф «совершенно секретно», и незаконно вывезенным из страны маленьким ребенком. Об этом сообщает ТАСС.

По сообщениям властей, 47-летняя Элизабет Ширли предстала перед судом и признала себя виновной в преднамеренном хранении информации, содержащей государственные секреты, а также в международном похищении ребенка одним из родителей.

Следствие полагает, что Ширли, много лет прослужившая в армии США, воспользовалась своим доступом к государственным секретам и попыталась сбежать в страну, где нет экстрадиции в Соединенные Штаты. При этом она незаконно вывезла из страны свою шестилетнюю дочь.

Ширли грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф в размере до 250 тысяч долларов по обвинению в хранении секретной информации, а также до трех лет заключения и аналогичный штраф за незаконный вывоз ребенка из страны.

Ранее в США офицера Военно-морских сил (ВМС) США Стивена Келлога приговорили к трем годам лишения свободы после того, как он попытался передать секретную информацию журналисту с дальнейшей отправкой ее в Россию. По сообщению ФБР, речь идет о попытке разглашения информации, касающейся американских военных кораблей с ядерными энергетическими установками.

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