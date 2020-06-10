На Украине заявили о поимке «российского агента»

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о поимке в Харькове украинца, который якобы работал на российскую военную разведку. Об этом сообщает ТСН.

В ведомстве считают, что мужчина являлся агентом и был связан с 74-м разведывательным центром Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Украинца завербовали во время зарубежной поездки, заявили в СБУ.

«Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Сумрак" и отработали задачи по сбору информации с ограниченным доступом относительно военных частей, которые дислоцируются на Харьковщине», — заявили украинские правоохранители, подчеркнув, что его задержали во время попытки получения секретной таблицы парольных сигналов радиосетей авиации Вооруженных сил Украины.

В ведомстве добавили, что «Сумрак» также собирал информацию с ограниченным доступом о ротации военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения Операции Объединенных сил в Донбассе.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. СБУ продолжает следственные действия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!