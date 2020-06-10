ФСБ показала видео задержания готовивших теракт в Симферополе россиян

ФСБ показала видео задержания россиян, готовивших теракт на городском рынке в Симферополе. Ролик в среду, 10 июня, публикует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

На кадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата, виден дом, где находились подозреваемые. Затем показано, как спецназовцы, прикрывая друг друга, заходят в помещение. Позже на видео появляются и подозреваемые: им объясняют причины задержания, после чего бойцы спецназа начинают обыск.

Силовики нашли пистолет и детали самодельного взрывного устройства, в том числе бикфордов шнур, который демонстративно подожгли. Также в ролике показали задержание сообщника террористов, находившегося по другому адресу.

Ранее 10 июня сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Симферополе. Задержаны пять россиян, собиравшиеся взорвать самодельную бомбу на городском рынке. Все они также пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма. У них изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.

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