ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

В Чувашии оперативники ФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий нашли тайник с самодельными бомбами. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве отметили, что силовикам удалось предотвратить теракт. После обнаружения тайника взрывные устройства обезвредили, сотрудники правоохранительных органов изъяли предметы, имеющие значение для следствия, а также допросили свидетелей. СКР возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»).

30 апреля сообщалось, что в Чкаловском районе Екатеринбурга ФСБ предотвратила подготовку терактов и нейтрализовала троих террористов. На месте проведения операции силовики нашли самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

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