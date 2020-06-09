Задержанные ФСБ подростки-анархисты признали вину

В Красноярском крае два задержанных ФСБ 14-летних подростка-анархиста признали свою вину и отправились под домашний арест, еще один подозреваемый в терроризме школьник находится в СИЗО. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает РИА Новости

По данным агентства, подростки готовились к активной террористической деятельности с октября 2019 года. Они изучали запрещенную литературу экстремистского характера, просматривали видеофильмы по изготовлению взрывчатки. Анархисты проводили регулярные тренировки в заброшенном здании на пустырях и стройках, где отрабатывали навыки.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР) в отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности»).

Ранее 9 июня сообщалось, что в Ростове-на-Дону трех студентов и школьника из Дагестана приговорили к лишению свободы на сроки от 7 до 16 лет за создание террористического сообщества, незаконный оборот оружия, обучение с целью занятия террористической деятельностью и оправдание терроризма.

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