Российских студентов и школьника отправили на зону за игру в террористов

В Ростове-на-Дону трех студентов и школьника из Дагестана приговорили к лишению свободы на сроки от семи до 16 лет за создание террористического сообщества, незаконный оборот оружия, обучение с целью занятия террористической деятельностью и оправдание терроризма. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следствие установило, что в январе 2017 года тогда 17-летний Рамазан Закарьяев,18-летний Самат Татарханов и 16-летний Али Рамазанов объединились в группу и создали в Буйнакском районе Дагестана незаконное вооруженное формирование и террористическое сообщество. Затем к молодым людям присоединился 19-летний Даниял Загиров. По статьям в интернете они учились обращаться с оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. Схемы и литература были обнаружены в памяти их телефонов. В августе 2018 года они незаконно получили боевой пистолет, револьверы, гранаты, взрыватель и патроны.

После задержания молодые люди признались, что они приверженцы «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) и хотели установить в Дагестане законы шариата, однако на процессе все четверо стали отрицать преступления. Они заявили, что признательные показания дали под пытками. Адвокат утверждал, что действия его подзащитных были «подростковой игрой». Он намерен обжаловать приговор.

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