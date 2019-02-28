Два сторожа попытались «выглядеть крутыми» и сели за пропаганду терроризма

Суд казахстанского города Актобе приговорил к тюремным срокам двух местных жителей за пропаганду терроризма. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает «Фергана».

На скамье подсудимых оказались Азамат Баймурзин и Куанышбек Жайлаубаев, трудившиеся сторожами (они охраняли строительные объекты, сообщало в декабре «Радио Азаттык» — казахстанская служба «Радио Свобода»). В свободное от работы время мужчины часто говорили о религии, нередко при этом высказывая публично свои взгляды относительно террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России и в Казахстане) и ведения джихада.

В рабочее время мужчины рассказывали коллегам о радикальном исламе, сообщало в январе издание Zakon.kz. Все эти беседы, как выяснилось позже, записывали оперативники — оба сторожа долгое время находились под наблюдением спецслужб.

В материалах дела фигурировала многочасовая видеозапись, датируемая 5 мая 2018 года, на которой Баймурзин сетовал на то, что большая часть территории Казахстана является равнинной местностью. «Если бы наша страна располагалась в горном районе, то 70 процентов казахстанцев были бы моджахедами и жили бы по законам шариата», — говорится во фрагменте стенограммы видеозаписи, текст которой озвучил судья. Кроме того, Баймурзин и Жайлаубаев прослушивали видеолекции Шамиля Измайлова (уроженец Астраханской области России, отправившийся в Сирию для участия в боевых действиях против правительственных войск республики на стороне исламистов, писали «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец»).

Свои действия и слова мужчины объяснили тем, что хотели «выглядеть крутыми». Кроме того, они заявили, что не призывали никого к осуществлению противоправных действий. Адвокаты Баймурзина и Жайлаубаева утверждали, что те оказались на скамье подсудимых из-за необдуманных слов. «Они изначально признали свою вину частично. Им вменили пропаганду терроризма в группе лиц. Но они считают, что это была их разговорная свободная речь. Каждый говорил о своей информации, то есть независимо друг от друга», — сообщила адвокат Лидия Михайлюк.

Решением суда Баймурзин получил семь лет лишения свободы, Жайлаубаев — восемь лет, поскольку первый раз он был осужден за пропаганду терроризма еще в 2014 году. Кроме того, осужденные обязаны оплатить 33 тысячи тенге (около 5,8 тысячи рублей) судебных расходов и по 48 тысяч тенге (около 8,5 тысячи рублей) в Фонд компенсации потерпевшим. Приговор в законную силу пока не вступил.

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