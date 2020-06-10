ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт в Симферополе. Как сообщает РИА Новости, задержаны пять россиян, собиравшиеся взорвать самодельную бомбу на городском рынке.

По данным ФСБ, задержанные также пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма. У них изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.

Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.

В начале июня оперативники ФСБ нашли тайник с самодельными бомбами в Чувашии. Взрывные устройства обезвредили, сотрудники правоохранительных органов изъяли предметы, имеющие значение для следствия, а также допросили свидетелей.

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