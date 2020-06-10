Названа цель сорванного ФСБ теракта на рынке Симферополя

Теракт на рынке Симферополя, сорванный ФСБ, готовился против крымских татар. Об этом сообщает «ФедералПресс».

По данным издания, террористы намеревались разжечь межнациональный конфликт, вызвать возмущения в мусульманской общине и протесты перед голосованием за поправки в Конституцию и парадом Победы. На рынке в Симферополе в основном работают крымские татары.

Задержанные за подготовку теракта связаны с радикальными украинскими формированиями, которые ведут боевые действия в Донбассе, отмечают РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ. У них изъяты средства связи с информацией о готовящихся преступлениях, а также самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.

Все задержанные являются гражданами России.

Ранее 10 июня ФСБ сообщила о предотвращении теракта на рынке в Симферополе. Спецслужбы разыскивают пособников подозреваемых.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru