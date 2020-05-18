Украина отчиталась о разоблачении «российских агентов» в интернете

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что за прошедшую неделю разоблачила почти полсотни «интернет-агитаторов», распространявших фейки о пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает «Интерфакс-Украина».

Всего с начала карантина спецслужба обнаружила 370 таких «агитаторов», 17 из них «действовали по заданию российской стороны». Заблокированы почти 2,5 тысячи сообществ с миллионной аудиторией, отчитались в пресс-центре СБУ.

«Через социальные сети российские спецслужбы и управляемые ими агентурные сети троллей призывали к нарушению карантина, проведению акций протеста, силовому захвату власти и информационной поддержке деструктивных и антигосударственных мероприятий», — заявили в ведомстве.

Информация о 353 «интернет-агитаторах» направлена Национальную полицию, 145 — привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов.

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