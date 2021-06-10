Латвийского депутата заподозрили в шпионаже на Россию

Сейм Латвии практически единогласно поддержал проведение обыска и задержание депутата от фракции «Согласие» Яниса Адамсонса, которого правоохранительные органы заподозрили в шпионаже в интересах России. Об этом пишет издание Delfi.

С просьбой о лишении мужчины депутатского иммунитета в парламент обратилась Генеральная прокуратура республики. Она заверила, что политик может быть причастен в передаче секретной информации в Россию, однако, о какой сфере идет речь, не пояснила. От иных комментариев по ситуации представители ведомства отказались.

Отмечается, что сам Адамсонс свою вину не признает. На заседании он заявил, что за ним «нет никаких грехов», а об уголовном деле он узнал от журналистов. Свое преследование политик связал с «контратакой мафиозных структур». Меру пресечения политику вскоре определит суд.

Ранее посол Латвии в России Марис Риекстиньш рассказал, что отношения между Москвой и Ригой находятся в наихудшем состоянии с момента окончания холодной войны. Дипломат подчеркнул, что Рига имеет право говорить об этом, так как состоит в Европейском союзе и НАТО, является частью западного мира.