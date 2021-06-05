США арестовали гражданку Латвии за киберпреступления в России

Гражданку Латвии Аллу Витте арестовали в США за киберпреступления, совершенные на территории нескольких стран. Об этом сообщает РИА Новости.

В американском Минюсте указали, что женщина входила в хакерскую группировку Trickbot Group, которая разработала одноименный вирус-вымогатель. «Trickbot Group в первую очередь нацеливалась на компьютеры, принадлежащие компаниям, организациям и частным лицам, в том числе в Северном округе Огайо и в других местах США», — уточняет обвинение.

Группировка действовала с 2015 года. Хакеры похищали деньги и конфиденциальную информацию у жертв, включая предприятия и их финансовые учреждения в США, Великобритании, Австралии, Бельгии, Канаде, Германии, Индии, Италии, Мексике, Испании и России.

Витте грозят длительные тюремные сроки по каждому вмененному эпизоду, по некоторым речь идет о 20 и 30 годах.

28 мая председатель комитета по разведке Сената США Марк Уорнер призвал жестко наказывать Россию и другие страны в случаях, когда за кибератаками стоят именно они. «Они столкнутся с последствиями за эту и любую другую злонамеренную деятельность в киберпространстве», — заявил Уорнер, отметив, что Вашингтону необходимо усилить свою оборону в киберпространстве.

Ранее в Центробанке выявили схемы обмана россиян, которые пользовались большой популярностью у мошенников во время периода самоизоляции. Речь идет о людях, которые предлагают выкупить долг по якобы выгодной цене, а также предлагают договориться с кредиторами, используя некие связи. Еще одна схема мошенничества связана с нелегальными форекс-дилерами.

Также в последнее время злоумышленники начали рассылать фишинговые письма на тему борьбы с расизмом. В текстах писем предлагали анонимно высказаться о движении Black Lives Matter (BLM) или оставить свой голос в поддержку движения. В каждом из этих файлов был скрыт банковский троян Trickbot.