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В США призвали жестко наказывать Россию за хакерские атаки

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Фото: Sergio Flores / Reuters

Председатель комитета по разведке Сената США Марк Уорнер, после сообщений Microsoft о массированной хакерской атаке, призвал жестко наказывать Россию и другие страны в случаях, когда за кибератаками стоят именно они. Его слова приводит «Интерфакс».

«Они столкнутся с последствиями за эту и любую другую злонамеренную деятельность в киберпространстве», — заявил Уорнер, отметив, что Вашингтону необходимо усилить свою оборону в киберпространстве.

Ранее вице-президент компании Microsoft Том Берт сообщил о массированной атаке хакеров на иностранные правительственные учреждения и аналитические центры с использованием фишинга на этой неделе. По мнению Берта, за ней могут стоять российские хакеры, так или иначе связанные с атакой на компанию SolarWinds.

В начале 2020 года были взломаны системы Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации, данные с серверов были похищены. Взлом также коснулся министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и Госдепартамента. Госучреждения пользовались услугами фирмы SolarWinds. Вашингтон обвинил в случившемся «русских хакеров».

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