Поляка задержали за шпионаж в пользу России

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает местное издание RMF24.

По информации ведомства, подозреваемый активизировал свою деятельность после того, как его сообщник был арестован по такому же обвинению. Отмечается, что поляк якобы выполнял задание российских спецслужб по установлению контакта с польскими и зарубежными политиками, в частности, работающими в Европарламенте.

По версии служб безопасности, мужчина работал не только в Польше и Евросоюзе, но и в других странах мира. Прокуратура страны заявила, что деятельность задержанного была частью «российских пропагандистских и дезинформационных проектов», нацеленных на ослабление позиций Варшавы на международной арене.

В ходе обыска в доме подозреваемого обнаружили большое количество носителей информации, а также 300 тысяч злотых (около 84 тысяч долларов). В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее американца посадили на 15 лет за шпионаж на Россию. Служащий спецподразделения армии США «Зеленые береты» Питер Деббинс заявил, что стал жертвой российской разведки и опасался возмездия за свое признание в работе на Москву.