Известную косметическую компанию оштрафовали за промышленный шпионаж

Известная косметическая компания из Франции L'Oreal была оштрафована Парижским судом на 370 тысяч евро за промышленный шпионаж, передает издание Ouest France.

Потерпевшей стороной выступила фирма Guinot, крупная сеть, куда входит несколько сотен институтов красоты. Истец первоначально настаивал на взыскании в размере 13,5 миллиона евро за присвоение технологий и методов, однако судья не удовлетворил требования полностью, поскольку счел ущерб меньше заявленного.

Следствие выяснило, что L'Oreal направляла к конкуренту людей, которые выдавали себя за проверяющих инспекторов, узнавая тем самым информацию, представляющую коммерческую тайну. Оштрафованная компания не исключила возможность подачи апелляции.

Ранее стало известно, что популярная французская компания L'Oreal откажется от использования слов «белая» и «светлая» при описании своей косметики. Отмечается, что бренд имеет оправданную обеспокоенность по поводу слов, используемых для описания продукции для выравнивания тона кожи.