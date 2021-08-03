ФСБ показала видео задержания консула Эстонии

ФСБ показала видео с задержанием объявленного персоной нон грата консула Эстонии Марта Лятте после попытки получения им от россиянина закрытой информации. Запись публикует телеканал RT в своем Telegram-канале.

На кадрах видны дипломат и его собеседник, который говорит, что у него есть документы. Затем Лятте выходит на улицу с папкой и к нему подходят мужчины. Они представляются сотрудниками ФСБ и надевают наручники на задержанного.

Ранее 3 августа ФСБ сообщила, что Лятте провел несколько встреч с россиянином, на которых интересовался возможностью получения данных, касающихся планов России в Арктике. В ФСБ особо отметили, что эстонский дипломат был осведомлен о закрытом характере интересующих его сведений.

7 июля российские власти объявили консула Эстонии Марта Лятте персоной нон грата. Уточнялось, что дипломату надлежит покинуть Россию в течение 48 часов.

Днем ранее ФСБ задержала Лятте с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера и обвинила в шпионаже. В МИД России подчеркнули, что доказательства против Лятте неопровержимы. В Эстонии заявили, что все обвинения в адрес дипломатического работника сфабрикованы и консул был задержан после рабочей встречи в Политехническом институте.