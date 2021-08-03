ФСБ раскрыла планы эстонского консула получить закрытую информацию об Арктике

Консул Эстонии Март Лятте, объявленный персоной нон грата, намеревался получить закрытую информацию о планах России в Арктике. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ.

По данным спецслужб, дипломат провел несколько встреч с гражданином России, на которых интересовался возможностью получения данных, касающихся планов России в Арктике. В ФСБ особо отметили, что Лятте был осведомлен, что интересующие его сведения являются закрытыми.

7 июля российские власти объявили консула Эстонии Марта Лятте персоной нон грата. Дипломату надлежит покинуть Россию в течение 48 часов.

Днем ранее ФСБ задержала Лятте с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера и обвинила в шпионаже. В МИД России подчеркнули, что доказательства против Лятте неопровержимы. В Эстонии заявили, что все обвинения в адрес дипломатического работника сфабрикованы и консул был задержан после рабочей встречи в Политехническом институте.