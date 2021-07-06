Эстония раскрыла обстоятельства задержания консула в Петербурге

Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик в комментарии «Ленте.ру» раскрыла обстоятельства задержания консула республики в Санкт-Петербурге.

По ее словам, Март Лятте был задержан сотрудниками ФСБ после того, как провел рабочую встречу в Санкт-Петербургском политехническом университете. Когда он покинул здание, то был задержан на полтора часа.

Пока неизвестно, будет ли консул отозван в Эстонию. Леммик заявила, что МИД хотел бы получить объяснения от российской стороны. «Это была обычная рабочая встреча в университете», — подчеркнула представитель министерства.

6 июля ФСБ сообщила, что консул Эстонии в Санкт-Петербурге задержан по подозрению в шпионаже: дипломата взяли с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера.

Эстонский МИД назвал случившееся провокацией и доказательством того, что Россия не хочет выстраивать дружеские отношения с соседними странами. В Таллине заявили, что обвинения в адрес консула безосновательны, а улики сфальсифицированы.

