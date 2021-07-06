Эстония заявила о фальсификации улик против задержанного в Петербурге консула

Министерство иностранных дел Эстонии назвало провокацией задержание консула республики в Санкт-Петербурге, сообщает Delfi.

Пресс-секретарь МИД Аари Леммик рассказала, что консул Март Лятте был задержан на рабочей встрече в Петербургском государственном политехническом институте. По ее словам, обвинения в его адрес безосновательны, а улики сфальсифицированы.

«Это еще очередной пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседями, — подчеркнула представитель МИД. — Эстония осуждает подобную провокацию».

Ранее сообщалось, что эстонский консул задержан по подозрению в шпионаже. ФСБ заявила, что его действия квалифицируются как явно враждебные и несовместимые с дипломатическим статусом работника. Согласно международному праву, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в ней.