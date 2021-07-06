Задержанный ФСБ консул Эстонии следил за делом историка Дмитриева

Задержанный ФСБ консул Эстонии Март Лятте следил за делом историка Юрия Дмитриева, обвиненного в сексуальном насилии над приемной дочерью. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает Telegram-канал LifeShot.

По данным канала, в 2020 году дипломат был замечен возле здания Петрозаводского городского суда, где проходило рассмотрение дела главы карельского отделения «Мемориала» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Март Лятте заявил журналистам, что просто наблюдает за судебным процессом.

Ранее 6 июля сообщалось, что консул Эстонии задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в шпионаже. Его взяли с поличным при получении от россиянина материалов закрытого характера. В соответствии с нормами международного права, дипломату грозит высылка из страны.

22 июля в Петрозаводске в закрытом режиме рассмотрели дело историка Юрия Дмитриева. Ему было назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев в колонии строгого режима. Дело на Дмитриева завели в конце 2016 года после обнаружения в его доме ржавых частей оружия и снимков приемной дочери, которой на фото было три, пять и шесть лет.

Историк Юрий Дмитриев был первооткрывателем и исследователем захоронений жертв сталинских репрессий в Сандармохе, составлял книги памяти жертв репрессий в Карелии за 1930-40-е годы.