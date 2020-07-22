Назван срок возможного выхода на свободу осужденного историка Дмитриева

Осужденный на 3,5 года глава карельского отделения общества «Мемориал», историк Юрий Дмитриев ориентировочно выйдет на свободу 12 ноября этого года. Об этом «Медиазоне» сообщила родная дочь Дмитриева.

Адвокат историка Виктор Ануфриев называл разные возможные сроки. Сначала он сказал РИА Новости, что правозащитник освободится 12 сентября, потом, в разговоре с «Медузой», — что в ноябре.

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Ранее Петрозаводский городской суд признал историка виновным в развращении приемной дочери. По словам адвоката, Дмитриев оправдан по эпизодам об изготовлении детской порнографии и хранении оружия.

Дело против Дмитриева было заведено в конце 2016 года после того, как в его доме обнаружили ржавый обрез оружия и фотографий приемной малолетней дочери в полуголом виде, на которой ей три, пять и шесть лет. Прокуратура посчитала, что он изготавливал детскую порнографию, и потребовала отправить его в колонию строгого режима на девять лет.

Снимки мужчина делал для дневника здоровья, потому что у девочки были проблемы с весом и некоторые заболевания. С помощью фото он отслеживал ее самочувствие и физическое состояние. Также он надеялся использовать их как доказательство, что в семье нет насилия, если опека захочет отобрать ребенка. На фоне уголовного разбирательства девочку забрали и передали родной бабушке, которая в свое время отдала ее в детский дом.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей ружья и оправдал по статьям об изготовлении детской порнографии и о развратных действиях в отношении дочери. Ему назначили 2,5 года ограничения свободы и отпустили, учтя срок, проведенный правозащитником в СИЗО. Позже Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр, правозащитника вернули под арест. В деле появились показания девочки, согласно которым в возрасте восьми лет приемный отец несколько раз трогал ее трусики. По словам историка, в тот период дочь страдала от энуреза, и он проверял, сухое ли у нее белье.

Историк Юрий Дмитриев составлял книги памяти жертв репрессий в Карелии за 1930-40-е годы, был первооткрывателем и исследователем захоронений жертв сталинских репрессий в Сандармохе.