Историка Дмитриева признали виновным в развращении приемной дочери

Петрозаводский городской суд признал главу карельского отделения общества «Мемориал», историка Юрия Дмитриева виновным по делу об изготовлении детской порнографии, сексуальном насилии над приемной дочерью и незаконном хранении частей оружия. Об этом сообщает ТАСС. Его приговорили к 3,5 годам колонии.
Гособвинение просило для правозащитника 15 лет тюрьмы. Защита требовала оправдать его двум вменяемым статьям: о сексуальном насилии над приемной дочерью и об изготовлении порнографии с ее участием. При этом адвокаты не отрицали, что подзащитный хранил дома часть гладкоствольного оружия.
Дмитриева арестовали в декабре 2016 года, суд начался 1 июня 2017-го в Петрозаводске. Дело было заведено по факту обнаружения у историка ржавого обреза оружия и фотографий приемной малолетней дочери в полуголом виде. На них ей было три, пять и шесть лет. Прокуратура считала, что он изготавливал детскую порнографию, и требовала для него девять лет колонии строгого режима.
Сторона защиты говорила, что мужчина вел дневник здоровья и делал снимки для отслеживания физического состояния и самочувствия девочки, у которой был недобор веса и некоторые другие проблемы медицинского характера. Также Дмитриев считал, что кадры обезопасят его при общении с опекой и свидетельствуют об отсутствии насилия в семье, поскольку на теле ребенка не было синяков и травм. На фоне уголовного разбирательства девочку забрали у приемных родителей и передали ее родной бабушке, по чьей инициативе ребенок ранее и попал в детский дом.
5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и о развратных действиях в отношении приемной дочери, но признал виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья. Историк получил 2,5 года ограничения свободы. Был учтен срок, проведенный в СИЗО, и правозащитник вышел на свободу. Спустя два месяца Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на пересмотр, правозащитника снова отправили под арест.
В деле появились показания девочки, которая говорила, что в возрасте восьми лет мужчина несколько раз дотрагивался до ее трусиков. Сам правозащитник пояснял, что в тот период у дочери был энурез, и он проверял, сухое ли у нее белье.
Историк Юрий Дмитриев составлял книги памяти жертв репрессий в Карелии за 1930-40-е годы, был первооткрывателем и исследователем захоронений жертв сталинских репрессий в Сандармохе.