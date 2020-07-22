Историка Дмитриева осудили на 3,5 года за сексуальное насилие над дочерью

Петрозаводский городской суд в закрытом режиме вынес приговор главе карельского отделения общества «Мемориал», историку Юрию Дмитриеву. Решение опубликовано на сайте суда.

В тексте сказано, что мужчина признан виновным по статье 132 часть 4 пункт «б» УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Ему назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев в колонии строгого режима.

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Правозащитник оправдан по статьям 135 УК РФ («Совершение развратных действий»), 242.2 часть 2 УК РФ («Изготовление детской порнографии»), 222 часть 1 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение оружия и его частей»). Суд постановил, что в действиях россиянина не было составов указанных преступлений и он имеет право на реабилитацию.

Дело на Дмитриева завели в конце 2016 года после обнаружения в его доме ржавых частей оружия и полуголых снимков приемной дочери, которой на фото было три, пять и шесть лет. Прокуратура расценила это как изготовление детской порнографии. Сам мужчина говорил, что вел дневник здоровья, потому что у девочки были некоторые заболевания и нехватка веса. По его словам, он делал фотографии, чтобы отслеживать состояние дочери и иметь доказательства перед опекой, что в семье нет насилия.

5 апреля 2018 года Дмитриева осудили на 2,5 года ограничения свободы за хранение деталей ружья, и его отпустили. Через два месяца дело было отправлено на пересмотр, появились показания приемного ребенка о том, что отец несколько раз трогал ее трусики. На это историк отвечал, что у девочки был энурез, и так он проверял сухость белья.

Историк Юрий Дмитриев был первооткрывателем и исследователем захоронений жертв сталинских репрессий в Сандармохе, составлял книги памяти жертв репрессий в Карелии за 1930-40-е годы.