Эстония раскритиковала Россию после задержания своего консула в Санкт-Петербурге

Министерство иностранных дел Эстонии раскритиковал Россию, обвинив ее в стремлении к конфронтации, после задержания своего консула Марта Лятте в Санкт-Петербурге. Об этом пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик рассказала «Ленте.ру».

«Эти обвинения абсолютно беспочвенны. Мы считаем их провокацией со стороны российских властей и очередным примером того, что Москва не заинтересована в конструктивных отношениях со своими коллегами по Евросоюзу», — отметила она.

Леммик также ответила на вопрос о том, отправится ли Март Лятте обратно в Эстонию: по ее словам, Таллин прежде всего выяснит обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ФСБ арестовала консула Эстонии Марта Лятте по подозрению в шпионаже. Утверждается, что его задержали с поличным при получении материалов закрытого характера от россиянина. Леммик уверяет, что это была обычная встреча в университете.

По некоторым данным, дипломат следил за делом историка Юрия Дмитриева, обвиненного в сексуальном насилии над приемной дочерью.

В спецслужбе считают, что его действия квалифицируются как явно враждебные и несовместимые с дипломатическим статусом работника. В соответствии с нормами международного права Лятте грозит высылка из страны.