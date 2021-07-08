Эстония объявила о высылке российского дипломата

Эстония все же приняла решение о высылке российского дипломата в ответ на задержание и высылку своего консула в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 8 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Каю Каллас.

«Да, у нас тоже есть план предпринять такой шаг», — объявила политик и повторила, что Таллин расценивает произошедшее со своим консулом как провокацию.

Представитель МИД Эстонии Аари Леммик в комментарии «Ленте.ру» не смогла уточнить, какого конкретно работника российской дипмиссии собирается выслать Таллин. По ее словам, решения по этому вопросу пока нет.

О высылке российского дипломата ошибочно сообщил ряд СМИ 7 июля, однако руководитель отдела по связям с общественностью ведомства Аари Леммик в разговоре с «Лентой.ру» опровергала эту информацию. В то же время она не исключала, что такое решение может быть принято, поскольку симметричный ответ является обычной практикой.

7 июля российские власти объявили консула Эстонии Марту Лятте персоной нон грата. Дипломату надлежит покинуть Россию в течение 48 часов.

Днем ранее ФСБ задержала Лятте с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера и обвинила в шпионаже. В МИД России подчеркнули, что доказательства против Лятте неопровержимы. В Эстонии заявили, что все обвинения в адрес дипломатического работника сфабрикованы и консул была задержана после рабочей встречи в Политехническом институте.