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Советник посольства Эстонии ушла из МИД без комментариев

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Советник посольства Эстонии в России Улла Уйбо ушла из здания российского МИД без комментариев для прессы. Ее вызывали туда после задержания эстонского консула Марта Лятте в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Cообщается, что дипломат провела в здании министерства примерно четверть часа. От общения с журналистами на выходе она отказалась.

Ранее в пресс-службе эстонского диппредставительства «Ленте.ру» рассказали, что консула задержали после того, как он провел рабочую встречу в Санкт-Петербургском политехническом университете. Когда он покинул здание, то был задержан на полтора часа.

6 июля ФСБ сообщила, что консул Эстонии в Санкт-Петербурге задержан по подозрению в шпионаже: дипломата взяли с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера.

Эстонский МИД назвал случившееся провокацией и доказательством того, что Россия не хочет выстраивать дружеские отношения с соседними странами. В Таллине заявили, что обвинения в адрес консула безосновательны, а улики сфальсифицированы.

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