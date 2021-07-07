Эстония потребовала разъяснений по задержанию своего консула в Петербурге

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс потребовала от России предоставить разъяснения по ситуации с задержанием своего консула Марта Лятте в Санкт-Петербурге и сочла выдвинутые против него обвинения безосновательными. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, такой инцидент действительно имел место, а сам дипломат был задержан на полтора часа сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ). «Мы ждем официальных разъяснений относительно как обвинений, так и обстоятельств случившегося», — сказала Лийметс.

Она отметила, что консул выполнял лишь повседневную дипломатическую работу, и призвала не торопиться с выводами по этому поводу. «Посмотрим, как будут развиваться события», — отметила глава МИД.

6 июля ФСБ сообщила, что консул Эстонии в Санкт-Петербурге задержан по подозрению в шпионаже: дипломата взяли с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера. Впоследствии эстонский МИД назвал случившееся провокацией и доказательством того, что Россия не хочет выстраивать дружеские отношения с соседними странами. В Таллине заявили, что обвинения в адрес консула безосновательны, а улики сфальсифицированы.