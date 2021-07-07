Эстония опровергла высылку российского дипломата

Министерство иностранных дел Эстонии пока не объявляло о высылке российского дипломата. Данную информацию опровергла в разговоре с «Лентой.ру» руководитель отдела по связям с общественностью ведомства Аари Леммик.

По ее словам, недоразумение могло возникнуть из-за ошибки эстонских журналистов. «Я думаю, что вводящая в заблуждение информация пришла из названия эстонской новости, которое сейчас исправлено», — пояснила Леммик.

При этом она не уточнила, действительно ли министерство рассматривает подобную меру в качестве ответа на аналогичное решение российской стороны. Ранее Леммик в комментарии «Ленте.ру» говорила, что симметричный ответ является обычной практикой в международных отношениях.

7 июля российские власти объявили консула Эстонии Марты Лятте персоной нон грата и потребовали дипломата покинуть страну в течение 48 часов. Причиной стали обвинения в шпионаже. 6 июля ФСБ задержала консула с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера. В МИД России подчеркнули, что доказательства против Лятте неопровержимы.

Позже Леммик в разговоре с «Лентой.ру» допустила возможность симметричного ответа на инцидент и подчеркнула, что это является обычной практикой в международных отношениях. Саму ситуацию с задержанием своего консула власти республики сочли провокацией.