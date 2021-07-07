Эстония объявила о высылке российского дипломата

Эстония зеркально ответит на высылку своего консула в Санкт-Петербурге Марты Лятте. Об этом объявила агентству ERR руководитель отдела по связям с общественностью МИД страны Аари Леммик.

Таллин принял решение выслать из страны российского дипломата, кого именно, не уточняется. По заявлению МИД Эстонии, в стране оценивают задержание консула как провокацию, поскольку обвинения, выдвинутые в адрес дипломатического работника, безосновательны.

При этом в комментарии «Ленте.ру» представитель МИД Эстонии отказалась подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ранее Леммик допускала симметричный ответ и подчеркивала, что это является обычной практикой в международных отношениях.

7 июля российские власти объявили консула Эстонии Марты Лятте персоной нон грата и потребовали дипломата покинуть страну в течение 48 часов. Причиной стали обвинения в шпионаже. 6 июля ФСБ задержала консула с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера. В МИД России подчеркнули, что доказательства против Лятте неопровержимы.