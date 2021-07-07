Консула Эстонии вышлют из России

Российские власти объявили консула Эстонии персоной нон грата, он должен покинуть страну в течение 48 часов. Об этом сообщается в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте», — говорится в сообщении Захаровой.

Там же подчеркивается, что заявления эстонской стороны о безосновательности таких обвинений циничны, так как для них имеются неопровержимые доказательства. В МИД напомнили, что эстонский дипломат был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера.

Ранее 7 июля сообщалось, что советник посольства Эстонии в России Улла Уйбо ушла из здания российского МИД без комментариев для прессы, проведя там около 15 минут.

6 июля ФСБ сообщила, что консул Эстонии в Санкт-Петербурге задержан по подозрению в шпионаже: дипломата взяли с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера.

Эстонский МИД назвал случившееся провокацией и доказательством того, что Россия не хочет выстраивать дружеские отношения с соседними странами. В Таллине заявили, что обвинения в адрес консула безосновательны, а улики сфальсифицированы.

