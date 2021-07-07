В МИД Эстонии допустили ответные шаги на высылку своего консула из России

Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик в комментарии «Ленте.ру» допустила ответные шаги на высылку консула республики из России.

Леммик заявила, что в курсе о том, что решение о высылке эстонского консула принято. Она отметила, что такие действия, как правило, бывают двусторонними.

Представитель МИД отказалась утверждать, что из Эстонии будет выслан российский консул. «Я не могу исключить ответных действий, но я не могу сказать [кто из дипломатов может быть выслан]», — сказала пресс-секретарь.

7 июля консул Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте был объявлен персоной нон грата. Он должен покинуть Россию в течение 48 часов. МИД России заявил, что Лятте занимался сбором разведданных.

Дипломат был задержан сотрудниками ФСБ накануне. Эстония назвала это провокацией.

