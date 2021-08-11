Британца задержали по подозрению в шпионаже на Россию

Гражданина Великобритании задержали в Германии по подозрению в шпионаже на Россию. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры ФРГ.

10 августа сотрудники Федерального управления уголовной полиции задержали британца по имени Дэвид С. в Потсдаме. В его доме и на рабочем месте — британском посольстве в Берлине — были произведены обыски. По мнению германских властей, Дэвид работает на российские спецслужбы.

Подозреваемый получил вознаграждение за передачу информации, так или иначе связанной с его деятельностью в посольстве, как минимум один раз. Сумма пока не известна.

Генпрокуратура подчеркнула, что арест стал результатом совместного расследования германских и британских властей.

Москва пока не прокомментировала происходящее.

В начале августа Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Китая жене влиятельного политолога Кларе Л. До этого самого ученого также поймали на шпионаже в пользу Пекина.