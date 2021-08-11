Мир
 
Последние новости
В России запустят эксперимент по онлайн-продаже вина
Кольцо с помолвки Лопес и Аффлека подорожало до 820 миллионов рублей
Белоруссия предложила США сократить численность посольства
Устроивший стрельбу в казанской школе заявил о своем раскаянии
Артист ансамбля Надежды Бабкиной раскрыл подробности своего задержания полицией
США столкнулись с крупнейшим пожаром в истории
Российский врач развеял главные мифы о вакцинации от коронавируса
В Совете Федерации оценили «языковые патрули» националистов в Казахстане
Перечислены возможности камеры iPhone 13
Бывшие бойцы ЧВК Вагнера раскрыли детали вербовки наемников для Ливии
Новости партнеров
Прослушать новость

Германия высказалась о подозреваемом в шпионаже на Россию британце

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Marc Vorwerk / SULUPRESS.DE / Globallookpress.com

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер высказался о задержании предполагаемого шпиона — британца, который якобы работал на российскую спецслужбу. По его словам, деятельность, в которой может быть замешан подозреваемый, неприемлема, передает ТАСС со ссылкой на брифинг.

«Мы очень серьезно воспринимаем указания на то, что разведдеятельность задержанного велась в интересах российской спецслужбы. Мы не можем мириться с разведывательной деятельностью против близкого союзника республики. Поэтому мы будем внимательно следить за развитием расследования», — приводит агентство слова дипломата.

Все вопросы о подробностях следствия о вероятном шпионаже были переадресованы федеральной прокуратуре, которая ведет дело.

11 августа Генеральная прокуратора Германии сообщила, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции задержали британца по имени Дэвид С. в Потсдаме. В его доме и на рабочем месте — в британском посольстве в Берлине — провели обыск. По мнению германских властей, Дэвид сотрудничал с российскими спецслужбами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Скотленд-Ярд подтвердил задержание шпионившего на Россию британца
Британца задержали по подозрению в шпионаже на Россию
Посольство России ответило на сообщения о задержании шпиона в Германии