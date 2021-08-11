Германия высказалась о подозреваемом в шпионаже на Россию британце

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер высказался о задержании предполагаемого шпиона — британца, который якобы работал на российскую спецслужбу. По его словам, деятельность, в которой может быть замешан подозреваемый, неприемлема, передает ТАСС со ссылкой на брифинг.

«Мы очень серьезно воспринимаем указания на то, что разведдеятельность задержанного велась в интересах российской спецслужбы. Мы не можем мириться с разведывательной деятельностью против близкого союзника республики. Поэтому мы будем внимательно следить за развитием расследования», — приводит агентство слова дипломата.

Все вопросы о подробностях следствия о вероятном шпионаже были переадресованы федеральной прокуратуре, которая ведет дело.

11 августа Генеральная прокуратора Германии сообщила, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции задержали британца по имени Дэвид С. в Потсдаме. В его доме и на рабочем месте — в британском посольстве в Берлине — провели обыск. По мнению германских властей, Дэвид сотрудничал с российскими спецслужбами.