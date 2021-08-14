Украину предупредили о дефолте из-за одной проблемы

Дефолты на Украине могут стать обыденностью из-за одной проблемы, с которой уже столкнулось государство. Об этом предупредил советник главы Федерации работодателей страны по экономическим вопросам Павел Вернивский в своей колонке для «Главреда».

По мнению эксперта, уже сейчас на Украине наблюдается сложная демографическая ситуация, в дальнейшем же положение усугубится и может обернуться катастрофой.

«Эта проблема настолько острая, что из нее будут вытекать все остальные проблемы. В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта», — пояснил Вернивский.

Он отметил, что в какой-то мере решить указанную проблему могли бы меры украинских властей по борьбе с эмиграцией. Как подчеркнул специалист, в сложившихся условиях страна не может позволить себе терять людей, даже если они говорят на «неправильном языке». При этом ряд политиков имеют другое мнение на данный вопрос и «не понимают, куда ведут Украину», добавил Вернивский.