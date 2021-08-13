На Украине рассказали об «испанском стыде» за Зеленского

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев рассказал, что испытывает «испанский стыд» за президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

По его словам, Зеленский малодушный, абсолютно лживый и недальновидный человек, который продолжает играть роль. Так, экс-парламентарий раскритиковал главу государства за отсутствие какой-либо реакции на призыв вице-премьера Украины Алексея Резникова разместить на территории страны американские силы противовоздушной обороны (ПВО).

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Мураев подчеркнул, что президент узурпировал власть и полностью парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу. Зеленский пришел к власти, спекулируя на чувствах жителей Украины, его избрание стало возможным благодаря успеху «самой гениальной» избирательной кампании, резюмировал он.

10 августа вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников заявил, что Украине следует усилить обороноспособность вооруженных сил страны из-за планов России разместить в Крыму ядерное оружие. По его словам, к защите страны стоит привлечь силы ПВО, в том числе американские подразделения. Он добавил, что подготовка полуострова к развертыванию ядерных вооружений вызывает серьезную обеспокоенность украинских властей.

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что предложение Резникова говорит о провокационном характере политики страны в регионе и в отношении России. При этом она отметила, что подобные заявления указывают на то, что Россия до сих пор имеет огромное влияние на направление развития современных американо-украинских отношений.