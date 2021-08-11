Киев оценил вероятность размещения американских ПВО на Украине

Предложение украинского вице-премьера Алексея Резникова разместить в стране американские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) не следует считать официальной позицией Киева. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает ТАСС.

Также он сказал, что всерьез воспринимать предложение Резникова не следует, а значит вероятность реального размещения ПВО США на территории Украины в ближайшее время невелика, данная возможность рассматривалась политиком лишь гипотетически.

«Я думаю, это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность укрепления безопасности на Украине. Это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установлению военных баз», — оценил Никифоров.

10 августа вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников заявил, что Украине следует усилить обороноспособность вооруженных сил страны из-за планов России разместить в Крыму ядерное оружие. По его словам, к защите страны стоит привлечь силы ПВО, в том числе американские подразделения. Он добавил, что подготовка полуострова к развертыванию ядерных вооружений вызывает серьезную обеспокоенность украинских властей.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк оценил призыв разместить ПВО США на территории Украины. По его словам, предложение Резникова является провокацией, направленной против безопасности России.

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что предложение Резникова говорит о провокационном характере политики страны в регионе и в отношении России. При этом она отметила, что подобные заявления указывают на то, что Россия до сих пор имеет огромное влияние на направление развития современных американо-украинских отношений.