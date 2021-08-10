На Украине призвали усилить оборону из-за размещения ядерного оружия в Крыму

Украине следует усилить обороноспособность вооруженных сил страны из-за планов России разместить в Крыму ядерное оружие. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, к защите страны стоит привлечь силы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе американские подразделения. Он добавил, что подготовка полуострова к развертыванию ядерных вооружений вызывает серьезную обеспокоенность украинских властей.

«Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы», — сказал вице-премьер. Он добавил, что доказательством «агрессивной» политики России являются ее действия в Черном и Азовском морях, которые уже стали зоной военного противостояния двух стран.

Ранее Резников заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации за «аннексию» Крыма. По его словам, процесс возвращения полуострова в состав Украины будет долгим и трудным и России придется ответить за свои ошибки.

В апреле министр обороны Украины Андрей Таран во время выступления в Европейском парламенте заявил, что инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия. По его словам, наличие такого оружия на полуострове является военно-политической и юридической проблемой. Доказательств своей точки зрения министр не привел.