Украина потребовала от России выплатить репарации за Крым

Россия должна выплатить Украине репарации за «аннексию» Крыма. Об этом заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников в интервью Евгению Киселеву.

По его словам, процесс возвращения полуострова в состав Украины будет долгим и трудным, и России придется ответить за свои ошибки, в том числе финансово. В этой связи политик вспомнил про Германию, которая до сих пор платит денежные компенсации пострадавшим во время Второй мировой войны странам.

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Резников отметил, что для ускоренной «деоккупации» Крыма необходимо убедить самих россиян в губительности его вхождения в состав России. «И тогда, мне кажется, российскому политику будет уже легче говорить о том, что надо исправляться», — сказал вице-премьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия будет жалеть о своих действиях в Крыму в 2014 году. По его словам, Крым стал «первой спичкой», «первым огоньком», из-за которого два народа «не хотят видеть, не хотят слышать» друг друга. Такие отношения могут сохраняться «на поколение, на два», предрек Зеленский.

9 июня правительство Украины утвердило Стратегию внешнеполитической деятельности в 2021-2024 годах. В ней сказано, что Украина будет добиваться прекращения вооруженного конфликта и возвращения территорий.

Для дальнейшего налаживания отношений двух стран России нужно выполнить несколько условий: «прекращение Российской Федерацией агрессии против Украины и возвращение временно оккупированных территорий, осуществление компенсации и других форм репарации за ущерб, причиненный Украине вследствие временной оккупации территорий».